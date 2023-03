(Di sabato 11 marzo 2023) «Il problema della chiusura dell'ufficioall'disarà risolto nelle prossime settimane con l’installazione di totem per i pagamenti e l’emissione deiper i diversi servizi»....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notiziarioeolie : L’intervista del Notiziario a Marina Lucchese. Giustizia per la tragica morte di papà Giovanni. 29 agosto 2021, l’a… - ilSicilia : #Politica #Salute Ospedale Lipari, De Leo: “Criticità su personale, ufficio ticket e prenotazioni Cup”… - 98zerocom : Carenza di personale, ufficio ticket chiuso, difficoltà nelle prenotazioni. Interrogazione del deputato di Sicilia… - infoitinterno : Ospedale di Lipari. Ufficio ticket chiuso e disagi per i residenti, De Leo: «Gravi criticità» -

Durante i soccorsi, si verificarono una serie di ritardi nel trasporto, a cagione dei quali giunse all'dialle ore 20:43, ma fu trasferito per l'intervento all'Villa Sofia di ...Durante i soccorsi, si verificarono una serie di ritardi nel trasporto, a cagione dei quali giunse all'dialle ore 20:43, ma fu trasferito per l'intervento all'Villa Sofia di ...Durante i soccorsi, si verificarono una serie di ritardi nel trasporto, a cagione dei quali giunse all'dialle ore 20:43, ma fu trasferito con l'elisoccorso per l'intervento a Villa ...

Ospedale di Lipari, garanzie dell’Asp sui problemi di ticket e prenotazioni Gazzetta del Sud

Il commissario Alagna garantisce che al più presto entreranno in funzione totem e ticket. Forza Italia rileva: «Da oltre 10 anni nosocomio depotenziato» ...MESSINA – Si è svolta dinnanzi al gip del Tribunale di Palermo l’udienza fissata dal Giudice Livio Conti a seguito del deposito dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla ...