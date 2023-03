Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : 'Osimhen devastante, fulmine Lookman. Coppia perfetta per la mia Nigeria': 'Osimhen devastante, fulmine Lookman. Co… - Gazzetta_it : 'Osimhen devastante, fulmine Lookman. Coppia perfetta per la mia Nigeria' #napoliatalanta - IBlastatore : @Laudantes Tifo Napoli e Dusan lo vorrei a Napoli come post Osimhen. Tornerebbe quello di Firenze con un altro alle… - zielulife2 : @poicipenso4 @_Dengis @ADeLaurentiis Osimhen è fortissimo, decisivo, fenomenale e con Spalletti ha fatto un altro g… - MileTrecarichi : @Umbe_juve94 Osimhen è cresciuto tatticamente, tecnicamente, ha colmato le lacune che aveva perché lo staff tecnico… -

José Peseiro apre la finestra e vede Napoli. "Sono arrivato ieri. Oggi sarò allo stadio per la sfida con l'Atalanta". n prima fila per i suoi gioielli,e Lookman: il primo ha segnato 19 gol, l'altro è già a 12 reti al primo anno in Italia. "Sono fortunato". Peseiro allena la Nigeria da maggio 2022 dopo aver girato il mondo: Venezuela, Arabia ...gli ha preso il tempo per superarlo e segnare un altro gol. ' Anche in area il nigeriano è. Di solito si mette sul secondo palo, sempre dove i difensori non possono vederlo perché ...e decisivo, il fuoco negli occhi disegnati dalla maschera che sventola ogni volta a ... Si scrive, si legge ...

"Osimhen devastante, fulmine Lookman. Coppia perfetta per la mia Nigeria" La Gazzetta dello Sport

"Sono arrivato ieri. Oggi sarò allo stadio per la sfida con l’Atalanta". In prima fila per i suoi gioielli, Osimhen e Lookman: il primo ha segnato 19 gol, l’altro è già a 12 reti al primo anno in ...Victor Osimhen, Kim Min-Jae e Giovanni Di Lorenzo hanno ricevuto un regalo fantastico da un artista. Tre giocatori che sono diventati uomini chiave per la rosa di Luciano Spalletti. Tre giocatori che ...