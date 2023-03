Oscar 2023, segato Zelensky. E spunta il “premio-Murgia” (Di sabato 11 marzo 2023) Voi non ci crederete ma a portare la croce del politicamente corretto sono più di tutti i giornalisti politicamente corretti; e più sono politicamente corretti più la portano, e gli pesa, perché lo sanno che debbono dire un mucchio di cazzate ma, conservando a volte l’imbarazzo, si salvano nelle circonlocuzioni, nel falso asettico del chi ha detto cosa. Così l’Ansa, che è molto politicamente corretto, ha mandato un paio di lanci strampalati da New York per raccontare che i fenomeni della cerimonia degli Oscar stanno pensando ad abolire i generi: e giù il pippone, roba vecchia, superata, e per tutta l’agenzia la vasellina del chi ha detto cosa. Tutti sul carrozzone woke Tutelare le minoranze né maschi né femmine, rispettare come si sentono. Ma che vuoi tutelare minoranze se a Hollywood a percepirsi maschio per ragioni di attrezzatura ci sarà rimasto solo Clint Eastwood: ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 marzo 2023) Voi non ci crederete ma a portare la croce del politicamente corretto sono più di tutti i giornalisti politicamente corretti; e più sono politicamente corretti più la portano, e gli pesa, perché lo sanno che debbono dire un mucchio di cazzate ma, conservando a volte l’imbarazzo, si salvano nelle circonlocuzioni, nel falso asettico del chi ha detto cosa. Così l’Ansa, che è molto politicamente corretto, ha mandato un paio di lanci strampalati da New York per raccontare che i fenomeni della cerimonia deglistanno pensando ad abolire i generi: e giù il pippone, roba vecchia, superata, e per tutta l’agenzia la vasellina del chi ha detto cosa. Tutti sul carrozzone woke Tutelare le minoranze né maschi né femmine, rispettare come si sentono. Ma che vuoi tutelare minoranze se a Hollywood a percepirsi maschio per ragioni di attrezzatura ci sarà rimasto solo Clint Eastwood: ...

