Oroscopo della sera Venere contro Pesci e Acquario

(Di sabato 11 marzo 2023) Salve amici dell'! Siete pronti per la grande notizia di sta? Abbiamo analizzato il cielo, e vi portiamo gli ultimi aggiornamenti astrologici dal profondo dello spazio! Le stelle sono innamorate di voi. Eccomi qui a dare una rapida panoramica delle possibilità che questaracchiude. Cosa c'è in serbo per tutti i segni zodiacali? Cerchiamole insieme nella nostra mappa celeste cosmica! Buona lettura! Ariete Questala Luna in Opposizione si rifletterà su di te, caro Ariete. Potresti sentirti come se tutti fossero contrari a ciò che vuoi o a cui tieni, forse non sarai nemmeno in grado di esprimere i tuoi desideri oppure qualcosa andrà storto e ti lascerà deluso. Fai attenzione da queste influenze negative! Toro Cari Toro, come inizia questata, forse vi sentite sotto pressione. ...