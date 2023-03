Una storia di campioni, ora Mancini vuole Retegui per risolvere il problema del gol. Il baseball vola con 24 dal doppio ...Le ultime convocazioni lo dimostrano: l'Italia si è ridotta a chiamare Mateo Retegui ,... Raspadori, golden boy in, è relegato in panchina nella stagione d'oro del Napoli , appena 7 ...PESO D'ORO NELLA ATLETICA CON L'ZANE WEIR Oltre agli uomini - jet è finito sotto i riflettori il giganteZane Weir, 27 anni, nato in Sudafrica ma di radici italiane (nonno materno ...

Oriundo azzurro, il talento che allarga l'Italia - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Il padre di Mateo Retegui conferma che l’attaccante del Tigre ha accettato la chiamata dell’Italia, poi fa sognare i tifosi azzurri: ...Clamorosa e sorprendente convocazione da parte del Ct dell’Italia Roberto Mancini: contro Inghilterra e Malta in attacco ci sarà Mateo ...