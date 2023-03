Origini del Covid, voto unanime del Parlamento Usa: «Desecretare gli atti». Ma Biden tentenna (Di sabato 11 marzo 2023) La Camera dei Rappresentanti Usa ha votato all’unanimità, con 419 sì e zero no, la proposta di Desecretare tutte le informazioni dell’intelligence statunitense sulle Origini del Covid. Il voto del disegno di legge, passato anche al Senato all’unanimità la scorsa settimana, rinvia il testo al presidente Joe Biden per la firma, dopo la quale le informazioni declassificate dovrebbero essere divulgate entro 90 giorni. Il Parlamento Usa: «Togliere il segreto dagli atti sull’origine del Covid» Quando gli è stato chiesto ieri sera se avrebbe firmato il provvedimento, Biden ha detto ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca di «non avere ancora preso una decisione» in merito. La misura lascia al presidente «ampia discrezionalità» per trattenere ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) La Camera dei Rappresentanti Usa ha votato all’unanimità, con 419 sì e zero no, la proposta ditutte le informazioni dell’intelligence statunitense sulledel. Ildel disegno di legge, passato anche al Senato all’unanimità la scorsa settimana, rinvia il testo al presidente Joeper la firma, dopo la quale le informazioni declassificate dovrebbero essere divulgate entro 90 giorni. IlUsa: «Togliere il segreto daglisull’origine del» Quando gli è stato chiesto ieri sera se avrebbe firmato il provvedimento,ha detto ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca di «non avere ancora preso una decisione» in merito. La misura lascia al presidente «ampia discrezionalità» per trattenere ...

