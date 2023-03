Ordine dei Medici di Napoli: “Basta violenze contro i camici bianchi” (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’ultimo episodio e’ quello di un medico di famiglia di Giugliano in provincia di Napoli, preso a calci e pugni da un paziente per un certificato medico. Sette giorni fa un ginecologo aggredito e ferito nel Policlinico della Seconda Università di Napoli dai parenti di un neonato che aveva avuto una crisi respiratoria. Oggi l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia ha promosso un incontro per dire ‘Basta’ alle violenze contro i camici bianchi con la partecipazione delle scuole e della Prefettura. “Chiediamo una tutela del medico e di tutti gli operatori sanitari che deve essere sempre piu’ forte” ha detto il presidente dell’ Ordine dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’ultimo episodio e’ quello di un medico di famiglia di Giugliano in provincia di, preso a calci e pugni da un paziente per un certificato medico. Sette giorni fa un ginecologo aggredito e ferito nel Policlinico della Seconda Università didai parenti di un neonato che aveva avuto una crisi respiratoria. Oggi l’deiChirurghi ed Odontoiatri die provincia ha promosso un inper dire ‘’ allecon la partecipazione delle scuole e della Prefettura. “Chiediamo una tutela del medico e di tutti gli operatori sanitari che deve essere sempre piu’ forte” ha detto il presidente dell’dei ...

