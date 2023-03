Ordine Commercialisti Cagliari | Concorso per 1 Assistente

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 11 marzo 2023) L’dei Dottorie degli Esperti Contabili diha emesso una Pubblica Selezione per la ricerca di 1di Segreteria, da assegnare all’area degli assistenti. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere Ecco una buona occasione per trovare lavoro in Sardegna, se vivi ao ti ci vuoi trasferire, leggi qua. L’dei, per l’appunto, dista cercando undi Segreteria, non é affatto un Ruolo secondario, anzi, é una Figura importante per la gestione dell’Ente. La Risorsa svolgerà mansioni di ...