"Operazione alla mano riuscita". L'attaccante scalpita, quando torna Belotti (Di sabato 11 marzo 2023) Operazione riuscita per Andrea Belotti, che punta a una convocazione per la gara di domani. L'attaccante, che ha terminato dolorante la sfida con il Real Sociedad di domenica scorsa, è stato operato questa mattina dal professore Matteo Guizzini, con la presenza del medico sociale della prima squadra Vincenzo Costa, presso la clinica Madonna della Fiducia di Roma. Le fratture riportate dal calciatore, a differenza di quanto comunicato nella giornata di venerdì, erano due: il calciatore, infatti, è stato operato al terzo e al quarto metacarpo della mano destra. L'intervento di osteosintesi è terminato con successo, come anche annunciato dalla Roma con una nota sul proprio sito ufficiale. Le condizioni del giocatore ora dovranno essere valutate con attenzione nelle prossime ore: con ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023)per Andrea, che punta a una convocazione per la gara di domani. L', che ha terminato dolorante la sfida con il Real Sociedad di domenica scorsa, è stato operato questa mattina dal professore Matteo Guizzini, con la presenza del medico sociale della prima squadra Vincenzo Costa, presso la clinica Madonna della Fiducia di Roma. Le fratture riportate dal calciatore, a differenza di quanto comunicato nella giornata di venerdì, erano due: il calciatore, infatti, è stato operato al terzo e al quarto metacarpo delladestra. L'intervento di osteosintesi è terminato con successo, come anche annunciato dRoma con una nota sul proprio sito ufficiale. Le condizioni del giocatore ora dovranno essere valutate con attenzione nelle prossime ore: con ...

