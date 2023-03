OnePlus Nord CE, Samsung Galaxy S10 e HONOR Magic5 Lite si aggiornano (Di sabato 11 marzo 2023) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per OnePlus Nord CE, Samsung Galaxy S10 e HONOR Magic5 Lite L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 11 marzo 2023) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti perCE,S10 eL'articolo proviene da TuttoAndroid.

