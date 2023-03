Onana: «Ho perso una finale di Europa League per paura! Inter…» (Di sabato 11 marzo 2023) André Onana si è raccontato a Dazn nel programma dedicato Culture. Il portiere dell’Inter ha parlato delle sue origini, dei suoi primi passi nel calcio mostrando la sua personalità ORIGINI ? Onana racconta gli inizi a Ngol Nkok: «Quando vivevo lì ero molto piccolo, quello che facevamo di solito era: svegliarci, fare colazione, andare a lavorare in città. Mi ricordo che vicino casa mi passavano dei treni e dovevamo attraversare i binari. E camminare 40-50 minuti per raggiungere il luogo dove lavoravamo i campi. Passavamo il tempo a lavorare e la cosa più strana era che non avevamo la luce. Avevamo delle lampade e ci illuminavamo con queste per strade. Non c’erano scuole a Ngol Nkok, io l’ho frequentata a Yaoundé. Si giocava a calcio, ma senza aspettative. Quello che sto vivendo è infatti un sogno. Diventare un giocatore dell’Inter era ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Andrési è raccontato a Dazn nel programma dedicato Culture. Il portiere dell’Inter ha parlato delle sue origini, dei suoi primi passi nel calcio mostrando la suanalità ORIGINI ?racconta gli inizi a Ngol Nkok: «Quando vivevo lì ero molto piccolo, quello che facevamo di solito era: svegliarci, fare colazione, andare a lavorare in città. Mi ricordo che vicino casa mi passavano dei treni e dovevamo attraversare i binari. E camminare 40-50 minuti per raggiungere il luogo dove lavoravamo i campi. Passavamo il tempo a lavorare e la cosa più strana era che non avevamo la luce. Avevamo delle lampade e ci illuminavamo con queste per strade. Non c’erano scuole a Ngol Nkok, io l’ho frequentata a Yaoundé. Si giocava a calcio, ma senza aspettative. Quello che sto vivendo è infatti un sogno. Diventare un giocatore dell’Inter era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Onana: «Ho perso una finale di Europa League per paura! Inter…» - internewsit : Onana: «Ho perso una finale di Europa League per paura! Inter...» - - doverigianluca : @FrancescaCphoto Brava....io sono sicuro che con Onana....non avremmo perso....(sul tiro zero reattività....il rigo… - ilSolitoMute : @RRock_R6 Comunque scusa, avevo perso questo commento. Non credo sia corretto pensare che abbia “viziato” i tifosi… - Pliis3 : @FBiasin Abbiamo perso partite inguardabili tutte giocate come quelli che 'Tanto questa la vinciamo facile'. E Onana deve riposare. -