Onana: «Dzeko? Se la palla ce l’ho io, decido io! Handanovic serio» (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la prima parte dell’intervista (vedi articolo), Onana ha parlato dell’episodio con Dzeko in Inter-Porto nonché della grande personalità che debba avere un portiere. Poi qualche considerazione su Handanovic e su alcuni colleghi. PERSONAGGI ? Onana sull’incontro con Handanovic e sull’episodio con Dzeko in Inter-Porto: «Handanovic? Al primo incontro ci salutammo tranquillamente e mi diede il benvenuto. Io lo conoscevo, ma non sapevo se lui conoscesse me. Mi sta aiutando molto. Ma la prima volta che lo vidi ricordo il suo volto serio. Siamo diversi: io sono allegro, mi piace cantare e chiacchierare. Lui invece è calmo, calmissimo. Dzeko? Sono cose che succedono nel calcio. Se dobbiamo fare queste cose per vincere allora le facciamo, ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la prima parte dell’intervista (vedi articolo),ha parlato dell’episodio conin Inter-Porto nonché della grande personalità che debba avere un portiere. Poi qualche considerazione sue su alcuni colleghi. PERSONAGGI ?sull’incontro cone sull’episodio conin Inter-Porto: «? Al primo incontro ci salutammo tranquillamente e mi diede il benvenuto. Io lo conoscevo, ma non sapevo se lui conoscesse me. Mi sta aiutando molto. Ma la prima volta che lo vidi ricordo il suo volto. Siamo diversi: io sono allegro, mi piace cantare e chiacchierare. Lui invece è calmo, calmissimo.? Sono cose che succedono nel calcio. Se dobbiamo fare queste cose per vincere allora le facciamo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Ca… - internewsit : Onana: «Dzeko? Se la palla ce l'ho io, decido io! Handanovic serio» - - FootballAndDre1 : @AmalaTV_ Non è aiutato e non ha oggi la personalità per gestire sto casino. A livello sportivo la nostra squadra è… - 360_IMinter : RT @YvanGoSlow24: hantanovic Campagnaro Ranocchia Juan Jesus Jonathan Guarin Cambiasso (35enne) Hernanes Nagatomo Palacio Icardi 8 sconfit… - Gianlu_36 : RT @YvanGoSlow24: hantanovic Campagnaro Ranocchia Juan Jesus Jonathan Guarin Cambiasso (35enne) Hernanes Nagatomo Palacio Icardi 8 sconfit… -