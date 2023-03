Omicidio Mollicone | le tracce rinvenute sul nastro usato per legare Serena non appartengono a Cianfarani

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la sentenza che ha assolto i cinque imputati per l’, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, la Procura di Cassino ha voluto fare chiarezza anche sulla possibile implicazione nel caso di Tonino, il muratore condannato a 25 anni di reclusione per il delitto di Samanta Fava, morto in ospedale nel 2020. ... TAG24.

La scomparsa approfondimento, medico legale: "Serena conosceva l'assassino" Serenaaveva 18 anni in quell'estate del 2001, e frequentava l'ultimo anno del liceo ...Serena, la diciottenne di Arce uccisa nel 2001, non è morta per mano di Tonino Cianfarani, il manovale di Sora (Fr) arrestato nel 2013 perché accusato dell'di un'altra donna. Cianfarani è ......di impronte digitali trovati sotto il nastro utilizzato per bloccare il corpo di Serena... le impronte di Tonino Cianfarani (l'uomo condannato in via definita per l'di Samanta Fava , ...

Omicidio Mollicone, a uccidere non fu Cianfarani: tracce non sue Sky Tg24

A chiedere l'esame era stato il criminologo Carmelo Lavorino, del pool difensivo della famiglia Mottola, assolta dall'accusa di omicidio di Serena Mollicone. La procura lo aveva disposto, come atto ...Serena Mollicone, la diciottenne di Arce uccisa nel 2001, non è morta per mano di Tonino Cianfarani, il manovale di Sora (Fr) arrestato nel 2013 perché accusato dell’omicidio di un’altra donna.