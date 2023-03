Omicidio Attanasio, l’Italia chiede l’ergastolo al posto della pena di morte. Il padre: «Anche Luca sarebbe stato contrario» (Di sabato 11 marzo 2023) «Aggiungere morte a morte non serve a nulla. Se non a portare altro dolore. Noi siamo contrari, Luca sarebbe stato contrario». Così il padre di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021, ha commentato la decisione della procura di Kinshasa di chiedere la condanna a morte dei sei uomini imputati per l’Omicidio di suo figlio. All’appello di Salvatore Attanasio, che ieri ha spiegato la sua posizione in un’intervista al Corriere della Sera, si è unito oggi Anche lo stato italiano, che si è costituito parte civile nel processo. l’Italia ha chiesto per gli imputati la ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) «Aggiungerenon serve a nulla. Se non a portare altro dolore. Noi siamo contrari,». Così ildi, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021, ha commentato la decisioneprocura di Kinshasa dire la condanna adei sei uomini imputati per l’di suo figlio. All’appello di Salvatore, che ieri ha spiegato la sua posizione in un’intervista al CorriereSera, si è unito oggiloitaliano, che si è costituito parte civile nel processo.ha chiesto per gli imputati la ...

