Olimpiadi Parigi 2024 | governo britannico chiede agli sponsor di bloccare la proposta del Cio

Il governo britannico ha scritto agli sponsor olimpici esortandoli a fare pressione sul Comitato olimpico internazionale sulla sua proposta di consentire a russi e bielorussi di competere ai Giochi di Parigi del prossimo anno, lo scrivono i media britannici. Il segretario alla cultura britannico, Lucy Frazer, ha indirizzato la lettera agli amministratori delegati del Regno Unito di 13 dei maggiori sponsor delle Olimpiadi, tra cui Coca-Cola, Samsung e Visa, delineando le preoccupazioni del governo: "Sappiamo che lo sport e la politica in Russia e Bielorussia sono fortemente intrecciati e siamo determinati a non permettere ai regimi di Russia e Bielorussia di utilizzare lo sport per i loro scopi di ...

