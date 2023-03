Oggi 11 marzo: San Costantino. Il vecchio re che riscatta col sacrificio più alto una vita scellerata (Di sabato 11 marzo 2023) Sacrilego e pluriomicida, dopo aver cinto a lungo una corona di scelleratezza, San Costantino si riscatterà cingendosi della corona del martirio. Dopo aver versato il sangue dei suoi nemici, verserà il suo per Cristo, in nome del quale evangelizzerà la Scozia. Un epilogo – quello del martirio di Costantino – che rappresenta l’epilogo di una L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 11 marzo 2023) Sacrilego e pluriomicida, dopo aver cinto a lungo una corona di scelleratezza, Sansi riscatterà cingendosi della corona del martirio. Dopo aver versato il sangue dei suoi nemici, verserà il suo per Cristo, in nome del quale evangelizzerà la Scozia. Un epilogo – quello del martirio di– che rappresenta l’epilogo di una L'articolo proviene da La Luce di Maria.

