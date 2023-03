Nuove sinergie fra moda e arte (Di sabato 11 marzo 2023) Da sempre legate l’una all’altra, l’arte osserva il mondo della moda e lo reinterpreta e contamina con le sue varie espressioni storiche, concettuali, futuristiche oppure pop, mentre la moda attinge dall’arte la esponenziale capacità di amplificatore creativo dei propri messaggi. Nel corso del tempo questa continua relazione bilaterale, sentimentale e artistica, ha dato origine allo styling fantasioso dei look, a Nuove ispirazioni architettoniche sulle silhouette, a trasposizioni pittoriche del colore, a nuovi anagrammi e slogan, a set e location artistici e a un peregrinare di editoriali e campagne di comunicazione, pensati e realizzati come vere e proprie opere d’arte. La fusione fra arte e moda incanta anche le culture giovanili, i creatori dei ... Leggi su panorama (Di sabato 11 marzo 2023) Da sempre legate l’una all’altra, l’osserva il mondo dellae lo reinterpreta e contamina con le sue varie espressioni storiche, concettuali, futuristiche oppure pop, mentre laattinge dall’la esponenziale capacità di amplificatore creativo dei propri messaggi. Nel corso del tempo questa continua relazione bilaterale, sentimentale e artistica, ha dato origine allo styling fantasioso dei look, aispirazioni architettoniche sulle silhouette, a trasposizioni pittoriche del colore, a nuovi anagrammi e slogan, a set e location artistici e a un peregrinare di editoriali e campagne di comunicazione, pensati e realizzati come vere e proprie opere d’. La fusione fraincanta anche le culture giovanili, i creatori dei ...

