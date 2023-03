Nuove piazze di Napoli, Ascione (Bcp): Fare squadra per la città (Di sabato 11 marzo 2023) “Siamo pronti a Fare squadra per la città di Napoli e per migliorare la qualità della vita dei napoletani. La riqualificazione delle piazze e l’adozione delle aiuole, come nel caso di Piazza Sannazaro, rientrano tra le mission dei progetti di responsabilità sociale che Bcp porta avanti per migliorare la vivibilità del territorio. Buone pratiche di rigenerazione urbana, cura degli spazi e manutenzione costante vanno incoraggiate e concretamente sostenute. Un biglietto da visita non banale che fa il paio con il grande patrimonio artistico-culturale e con le bellezze naturali di cui dispone il capoluogo campano”. A dichiararlo è Mauro Ascione, presidente della Banca di Credito Popolare, presente questa mattina all’inaugurazione della “nuova” Piazza Vittoria a Napoli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) “Siamo pronti aper ladie per migliorare la qualità della vita dei napoletani. La riqualificazione dellee l’adozione delle aiuole, come nel caso di Piazza Sannazaro, rientrano tra le mission dei progetti di responsabilità sociale che Bcp porta avanti per migliorare la vivibilità del territorio. Buone pratiche di rigenerazione urbana, cura degli spazi e manutenzione costante vanno incoraggiate e concretamente sostenute. Un biglietto da visita non banale che fa il paio con il grande patrimonio artistico-culturale e con le bellezze naturali di cui dispone il capoluogo campano”. A dichiararlo è Mauro, presidente della Banca di Credito Popolare, presente questa mattina all’inaugurazione della “nuova” Piazza Vittoria a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ildenaro_it : #Nuove #piazze di #Napoli, #Ascione (#Bcp): Fare #squadra per la città - petrucci_3 : @DarioNardella @pdnetwork Costruite opposizione vi farà bene . Capisco 5 anni sono tanti . Avete sempre occupato po… - uR6Dsoo9fmbeomY : RT @Assange_Italia: ????#Assange in ogni luogo dai murales alle piazze ?? ?? Free Assange Italia ?? raccoglie i fondi per nuove campagne… - BarMalacca : @NFratoianni Quante stagioni nuove sono già partite da piazze belle e meravigliose? - Tromb66 : @NFratoianni C'è solo un problema; che dietro le 'stagioni nuove' italiane ci sono sempre i soliti perdenti. Morale… -