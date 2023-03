Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #11marzo a Torino @negrialbe ricostruisce magistralmente offensiva politica Usa contro Nord Stream, poi intervengo… - putino : Un altro tassello del mistero Nord Stream? Le recenti esplosioni del gasdotto Nord Stream, che gli investigatori eu… - Gitro77 : Ricordo umilmente che secondo il premio Pulitzer Seymour Hersh, la Norvegia è stata complice degli Stati Uniti nell… - fisco24_info : Nord Stream, sabotaggio compiuto da 6 uomini: la ricostruzione: (Adnkronos) - Der Spiegel ricostruisce l'azione del… - News24_it : Nord Stream, sabotaggio compiuto da 6 uomini: la ricostruzione -

"Per noi è chiaro che Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti". Così il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov in merito alle esplosioni sul. Intanto, secondo il ministro degli Esteri Lavrov, gli eventi di questi giorni in Georgia sono stati orchestrati dall'estero per creare problemi ai confini russi e le proteste contro la ...Il sabotaggio del gasdottoa settembre 2022 è stato compiuto da una squadra di sommozzatori che hanno utilizzato uno yacht noleggiato, lungo di 15 metri, chiamato Andromeda. Questa la ricostruzione fatta dal ...2023 - 03 - 11 08:39:08 Zelensky: "Non siamo coinvolti nel sabotaggio a" L'Ucraina non è coinvolta nelle esplosioni al gasdotto. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr ...

Nord Stream, Mosca accusa gli Usa del sabotaggio. Lo yacht, le spie: cosa sappiamo Corriere della Sera

Amburgo, 11 mar. (Adnkronos) - Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream a settembre 2022 è stato compiuto da una squadra di sommozzatori che ...A seguito dell'invasione russa in Ucraina sono stati causati danni all'ambiente per circa 50 miliardi di euro. È quanto emerso - come riporta Ukrinform - a Kharkiv durante una ...