"Nonna paga 4.000 euro, è la garanzia per la borsa di studio": anziana truffata ad Anguillara (Di sabato 11 marzo 2023) Un'altra truffa ai danni di un'ignara vecchietta. L'ultimo caso arriva da Anguillara con i Carabinieri che, a distanza di mesi, sono riusciti a rintracciare una delle autrici del raggiro e a denunciarla. Circa 4.000 euro la somma, tra contanti e gioielli, portata via con l'inganno alla 'nonnina'. Proprio a lei che credeva di aiutare la nipote e che invece era finita, senza accorgersene, nella trappola dei malviventi. La truffa agli anziani ad Anguillara I fatti risalgono all'ottobre scorso. La vittima era stata contattata al telefono da una donna che, spacciandosi per la nipote, chiedeva di corrispondere all'ufficio postale una somma pari a 4.000 euro a titolo di garanzia per una borsa di studio che aveva vinto; subito dopo la nonnina aveva ricevuto un'altra ...

