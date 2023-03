“Nonna mi servono 4mila euro”: anziana truffata dalla finta nipote (Di sabato 11 marzo 2023) Roma – Nella mattinata del 07 marzo 2023, al termine di una complessa attività d’indagine, i Carabinieri della Sezione Operativa di Bracciano e della Stazione di Anguillara Sabazia hanno deferito in stato di libertà una 41enne campana, gravemente indiziata di essere l’autrice di una truffa ai danni di un’anziana donna, perpetrata ad Anguillara Sabazia nell’ottobre scorso. La vittima era stata contattata al telefono da una donna che, spacciandosi per la nipote, chiedeva di corrispondere all’ufficio postale una somma pari a 4000 euro a titolo di garanzia per una borsa di studio che aveva vinto; subito dopo la vittima aveva ricevuto un’altra telefonata da un uomo che, fingendosi dipendente dell’ufficio postale, confermava quanto detto dalla presunta nipote e riferiva che un’addetta si sarebbe presentata ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 marzo 2023) Roma – Nella mattinata del 07 marzo 2023, al termine di una complessa attività d’indagine, i Carabinieri della Sezione Operativa di Bracciano e della Stazione di Anguillara Sabazia hanno deferito in stato di libertà una 41enne campana, gravemente indiziata di essere l’autrice di una truffa ai danni di un’donna, perpetrata ad Anguillara Sabazia nell’ottobre scorso. La vittima era stata contattata al telefono da una donna che, spacciandosi per la, chiedeva di corrispondere all’ufficio postale una somma pari a 4000a titolo di garanzia per una borsa di studio che aveva vinto; subito dopo la vittima aveva ricevuto un’altra telefonata da un uomo che, fingendosi dipendente dell’ufficio postale, confermava quanto dettopresuntae riferiva che un’addetta si sarebbe presentata ...

