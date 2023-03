Non solo lebbra. Sulla scia di frate Clemente Maino, religioso e missionario della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (Di sabato 11 marzo 2023) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. Media Partner della Campagna sono ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 11 marzo 2023) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. Media PartnerCampagna sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Non solo non ha applicato il piano pandemico, ma non sapeva neppure che esistesse. Era nel Comitato strategico però… - ciropellegrino : In provincia di #Bergamo una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per ave… - Gitro77 : Dentro la UE e con l'euro, gli aiuti di Stato avvantaggiano la Germania e danneggiano l'Italia. Curioso poi che l'e… - CapitanHarlok6 : RT @lageloni: Non ho mai creduto molto purtroppo, i colleghi lo sanno, ai vari progetti di resurrezione dell'Unità. Tuttavia questa cosa di… - FreddoniM : RT @Fabio_Martini_: Ricorso al Consiglio di Stato per la sentenza sulla 'carta Covisoc' da parte della figc. Mossa disperata che certifica… -