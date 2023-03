"Non si chiama Russia", lo sfregio di Kiev fa infuriare il Cremlino (Di sabato 11 marzo 2023) La guerra portata dalla Russia in Ucraina non si combatte solo sul campo di battaglia ma anche a livello simbolico. In quest'ottica il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sta prendendo in considerazione la possibilità di cambiare il nome della Russia in "Moscovia" dopo che una petizione online per il cambio di nome ha raccolto oltre 25mila firme. La petizione, rilanciata dai idea ucraini, sottolinea che "il nome storico della Russia è Moscovia", nome che "era usato in Europa e in alcune lingue asiatiche. Anche molte mappe storiche del XVI-XIX secolo, realizzate in Europa prima e dopo la ridenominazione del regno di Mosca in Impero di tutte le Russie, riportavano questo nome". La conclusione è che il termine Russia per "esiste solo da 301 anni", cioè dal 22 ottobre 1721, quando lo zar moscovita Pietro I ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) La guerra portata dallain Ucraina non si combatte solo sul campo di battaglia ma anche a livello simbolico. In quest'ottica il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sta prendendo in considerazione la possibilità di cambiare il nome dellain "Moscovia" dopo che una petizione online per il cambio di nome ha raccolto oltre 25mila firme. La petizione, rilanciata dai idea ucraini, sottolinea che "il nome storico dellaè Moscovia", nome che "era usato in Europa e in alcune lingue asiatiche. Anche molte mappe storiche del XVI-XIX secolo, realizzate in Europa prima e dopo la ridenominazione del regno di Mosca in Impero di tutte le Russie, riportavano questo nome". La conclusione è che il termineper "esiste solo da 301 anni", cioè dal 22 ottobre 1721, quando lo zar moscovita Pietro I ...

