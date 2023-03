"Non riguarda il governo", Sunak liquida il Lineker-gate. Bbc nella bufera (Di sabato 11 marzo 2023) Esplode il Linekergate in Gran Bretagna. Match of the Day, il più seguito programma calcistico della Bbc, è andato in onda senza alcun opinionista in studio e altri due programmi di calcio sono saltati dopo che tutti gli ex calciatori si sono rifiutati di comparire in video per solidarietà con Gary Lineker, sospeso dall'emittente per un tweet in cui aveva accostato la stretta sui migranti del governo conservatore al nazismo. Il direttore generale del servizio pubblico, Tim Davie, si è scusato con chi paga il canone per il disagio causato ma ha negato che la decisione sull'ex capitano della nazionale inglese sia il frutto di pressioni politiche. Davie ha assicurato che sta «lavorando sodo» per risolvere il caso e ha aggiunto che il suo obiettivo «è rimandare inonda Gary», anche rivedendo le regole sull'imparzialità per ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Esplode ilin Gran Bretagna. Match of the Day, il più seguito programma calcistico della Bbc, è andato in onda senza alcun opinionista in studio e altri due programmi di calcio sono saltati dopo che tutti gli ex calciatori si sono rifiutati di comparire in video per solidarietà con Gary, sospeso dall'emittente per un tweet in cui aveva accostato la stretta sui migranti delconservatore al nazismo. Il direttore generale del servizio pubblico, Tim Davie, si è scusato con chi paga il canone per il disagio causato ma ha negato che la decisione sull'ex capitano della nazionale inglese sia il frutto di pressioni politiche. Davie ha assicurato che sta «lavorando sodo» per risolvere il caso e ha aggiunto che il suo obiettivo «è rimandare inonda Gary», anche rivedendo le regole sull'imparzialità per ...

