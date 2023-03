“Non puoi piangere sul passato” (Di sabato 11 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’attaccante del Manchester United Antony ha salutato la risposta “dura” dell’allenatore Erik ten Hag, dopo il 7-0 per mano del Liverpool, che secondo lui ha reso “difficile dormire”. La più grande sconfitta dello United nell’era della Premier League è arrivata per mano del Liverpool la scorsa settimana. In effetti, i Reds hanno segnato sette gol contro lo United, che non è riuscito a mettere a segno un solo gol da solo. Le scarse prestazioni sono arrivate davvero dal nulla. Unito volava, non perdendo da 11 partite prima di dirigersi ad Anfield. Arrivò anche solo una settimana dopo che Ten Hag aveva ispirato i suoi uomini al primo trofeo del suo regno, alla prima volta che lo aveva chiesto. Siccome la batosta era inaspettata, quindi, quello che l’allenatore avrebbe voluto nella partita successiva era una risposta. Ed è quello che ha ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’attaccante del Manchester United Antony ha salutato la risposta “dura” dell’allenatore Erik ten Hag, dopo il 7-0 per mano del Liverpool, che secondo lui ha reso “difficile dormire”. La più grande sconfitta dello United nell’era della Premier League è arrivata per mano del Liverpool la scorsa settimana. In effetti, i Reds hanno segnato sette gol contro lo United, che non è riuscito a mettere a segno un solo gol da solo. Le scarse prestazioni sono arrivate davvero dal nulla. Unito volava, non perdendo da 11 partite prima di dirigersi ad Anfield. Arrivò anche solo una settimana dopo che Ten Hag aveva ispirato i suoi uomini al primo trofeo del suo regno, alla prima volta che lo aveva chiesto. Siccome la batosta era inaspettata, quindi, quello che l’allenatore avrebbe voluto nella partita successiva era una risposta. Ed è quello che ha ...

