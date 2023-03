“Non posso avere paura di parlare con lui”, Daniele “preoccupa” Giaele: “il suo atteggiamento non mi piace” – VIDEO (Di sabato 11 marzo 2023) Daniele Dal Moro sembra arrivato al limite. Ed infatti, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, continua ad essere arrabbiato ed ombroso e, ancora una volta, ha chiuso con Oriana Marzoli. Proprio in queste ore, anche Giaele ha parlato del suo compagno di avventura, evidenziando certe criticità. Giaele ha “paura” di Daniele? “Il suo atteggiamento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 11 marzo 2023)Dal Moro sembra arrivato al limite. Ed infatti, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, continua ad essere arrabbiato ed ombroso e, ancora una volta, ha chiuso con Oriana Marzoli. Proprio in queste ore, ancheha parlato del suo compagno di avventura, evidenziando certe criticità.ha “” di? “Il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

