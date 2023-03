“Non ho l’età” per sentirmi giudicata: la campagna contro l’ageism (Di sabato 11 marzo 2023) Circa il 60% delle persone in Europa è vittima di ageism. A rivelarlo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità realizzato nel 2020, che affronta questo fenomeno diventato sempre più ampio negli ultimi anni. Ma di cosa si tratta? Il termine “ageism” è stato coniato nel 1969 dal geriatra Robert Butler, per assonanza e analogia con le parole sessismo e razzismo: si tratta infatti del pregiudizio che un gruppo di persone di una certa età ha nei confronti di altri gruppi di età. Nel corso dei decenni il tema ha incluso anche sfumature riferite alla disparità di genere. Perché le più colpite, come spesso accade, sono le donne. La campagna di QVC “Non ho l’età” Se la “bellezza canonica” è ancora quella giovane, perfetta, senza rughe, con i capelli splendenti e assolutamente non grigi o tantomeno bianchi, perché è questo quello che ci si aspetta di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) Circa il 60% delle persone in Europa è vittima di ageism. A rivelarlo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità realizzato nel 2020, che affronta questo fenomeno diventato sempre più ampio negli ultimi anni. Ma di cosa si tratta? Il termine “ageism” è stato coniato nel 1969 dal geriatra Robert Butler, per assonanza e analogia con le parole sessismo e razzismo: si tratta infatti del pregiudizio che un gruppo di persone di una certa età ha nei confronti di altri gruppi di età. Nel corso dei decenni il tema ha incluso anche sfumature riferite alla disparità di genere. Perché le più colpite, come spesso accade, sono le donne. Ladi QVC “Non ho” Se la “bellezza canonica” è ancora quella giovane, perfetta, senza rughe, con i capelli splendenti e assolutamente non grigi o tantomeno bianchi, perché è questo quello che ci si aspetta di ...

