NON FATELO A CASA (Di sabato 11 marzo 2023) Per la serie: !!! Potrebbe sembrare un eufemismo ma in realta’, in questo caso, non lo e’. Facciamo riferimento, ovviamente, non a fatti puramente casuali ma alla serie che e’ andata in onda nelle scorse settimane per cinque puntate sul canale 11 del digitale terrestre (Televomero) dove c’e’ una trama con un messaggio sociale e che vede protagonisti Salvatore Misticone, Nello Iorio, Daniela Scognamillo per la regia di Alfonso Ciccarelli. Pubblicanow, in collaborazione con Radio40web e Rainbow diversamente radio e grazie anche a Luciana Liberti, ha intervistato il cast della serie TV, il quale ci ha raccontato un po le diverse esperienze personali vissute sul set, in modo particolare sia Misticone e sia Nello Iorio hanno evidenziato l’affiatamento del gruppo che e’ riuscito a recitare senza copione e ci hanno descritto come l’improvvisazione sia stato l’elemento portante delle ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Per la serie: !!! Potrebbe sembrare un eufemismo ma in realta’, in questo caso, non lo e’. Facciamo riferimento, ovviamente, non a fatti puramente casuali ma alla serie che e’ andata in onda nelle scorse settimane per cinque puntate sul canale 11 del digitale terrestre (Televomero) dove c’e’ una trama con un messaggio sociale e che vede protagonisti Salvatore Misticone, Nello Iorio, Daniela Scognamillo per la regia di Alfonso Ciccarelli. Pubblicanow, in collaborazione con Radio40web e Rainbow diversamente radio e grazie anche a Luciana Liberti, ha intervistato il cast della serie TV, il quale ci ha raccontato un po le diverse esperienze personali vissute sul set, in modo particolare sia Misticone e sia Nello Iorio hanno evidenziato l’affiatamento del gruppo che e’ riuscito a recitare senza copione e ci hanno descritto come l’improvvisazione sia stato l’elemento portante delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Abbiamo in V commissione il decreto PNRR. Come di consueto sta partendo il mail bombing per gruppi che vogliono sta… - giammarcosicuro : Vedo giornalisti che provano a entrare a #bakhmut aggirando check point, passando per i campi (minati), travestendo… - fan_adara : RT @youarelooserj: Boo forse non avete capito che se esce Daniele c'è un'altissima probabilità che vada via anche Oriana Smettere di votar… - marialetiziama9 : RT @Mommasospesa3: Martellamento vaccino HPV Non fatelo - onceuponyet : RT @youarelooserj: Boo forse non avete capito che se esce Daniele c'è un'altissima probabilità che vada via anche Oriana Smettere di votar… -