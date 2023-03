"Non fai un ca***". Venier, cosa le sfugge di bocca: Matano gelato (Di sabato 11 marzo 2023) Non è certo un segreto il fatto che Mara Venier e Alberto Matano siano legati da una grande amicizia. Di conseguenza non sorprende il siparietto che i due conduttori della Rai hanno regalato sui social, con Matano che ha ripreso la collega mentre era impegnata ai fornelli e l'ha stuzzicata chiedendole “che facciamo fino a domenica?”. La risposta della padrona di casa non si è fatta attendere. I due hanno trascorso il venerdì sera insieme, nell'appartamento romano della conduttrice di Domenica In, tra buon cibo, chiacchiere e risate. Compreso il siparietto sui social, con la Venier che ha risposto con la solita spontaneità e ironia alla domanda di Matano: “Domenica? Io lavoro, tu non fai un ca*** come sempre”. Una battuta che ha fatto scoppiare a ridere il collega, che non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Non è certo un segreto il fatto che Marae Albertosiano legati da una grande amicizia. Di conseguenza non sorprende il siparietto che i due conduttori della Rai hanno regalato sui social, conche ha ripreso la collega mentre era impegnata ai fornelli e l'ha stuzzicata chiedendole “che facciamo fino a domenica?”. La risposta della padrona di casa non si è fatta attendere. I due hanno trascorso il venerdì sera insieme, nell'appartamento romano della conduttrice di Domenica In, tra buon cibo, chiacchiere e risate. Compreso il siparietto sui social, con lache ha risposto con la solita spontaneità e ironia alla domanda di: “Domenica? Io lavoro, tu non fai uncome sempre”. Una battuta che ha fatto scoppiare a ridere il collega, che non è ...

