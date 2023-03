“Non è da Juventus” La terribile sentenza che divide i tifosi (Di sabato 11 marzo 2023) Giocare per la Juventus non è di certo facile, soprattutto quando si è giovani e serve vicinanza da parte dei tifosi nei momenti no. Come nella vita, anche nel calcio esistono le categorie e le persone che possono rendere maggiormente in una posizione piuttosto che in un’altra. Si tratta di un qualcosa di naturale e che non può di certo essere cambiato e per giocare nella Juventus le spalle devono essere larghissime. Forse è anche questo il motivo per il quale c’è sempre stata una certa diffidenza nel lanciare i giovani talenti. Questi infatti sono dei talenti ancora da dover sgrezzare e hanno bisogno anche di commettere degli errori come nel caso di Fabio Miretti. LaPresseCerto, all’inizio tutto quanto andava bene, soprattutto perché il suo finale di stagione 2021-22 aveva fatto intravedere il suo grande talento. La logica conseguenza ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 marzo 2023) Giocare per lanon è di certo facile, soprattutto quando si è giovani e serve vicinanza da parte deinei momenti no. Come nella vita, anche nel calcio esistono le categorie e le persone che possono rendere maggiormente in una posizione piuttosto che in un’altra. Si tratta di un qualcosa di naturale e che non può di certo essere cambiato e per giocare nellale spalle devono essere larghissime. Forse è anche questo il motivo per il quale c’è sempre stata una certa diffidenza nel lanciare i giovani talenti. Questi infatti sono dei talenti ancora da dover sgrezzare e hanno bisogno anche di commettere degli errori come nel caso di Fabio Miretti. LaPresseCerto, all’inizio tutto quanto andava bene, soprattutto perché il suo finale di stagione 2021-22 aveva fatto intravedere il suo grande talento. La logica conseguenza ...

