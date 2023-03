Non basta all'Atalanta difendersi in 10! Il Napoli vince per 2-0 (Di sabato 11 marzo 2023) Trionfo degli uomini di Spalletti che tornano subito alla vittoria con i gol di Kvaratskhelia e Rrahmani Il Napoli ritrova subito la vittoria dopo l'inopinata sconfitta interna contro la Lazio e sconfigge l'Atalanta per 2-0. Tre punti dopo un grande secondo tempo disputato a grandi livelli. Las quadra bergamasca -nel primo tempo- si difende in 10 e raramente supera la linea di centrocampo. Marcature strette e pressing da parte degli uomini di Gasperini che chiudono la prima frazione di gioco sullo 0-0. E' in particolare Politano a provarci per il Napoli, mentre gli uomini di Gasperini non riescono a rendersi pericolosi. Nella ripresa Osimhen cerca un gran gol in rovesciata, ma la sblocca Kvara con una magia in dribbling. A un quarto d’ora dal termine la chiude Rrahmani, con un colpo di tessta che consegna agli azzurri un meritato ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Trionfo degli uomini di Spalletti che tornano subito alla vittoria con i gol di Kvaratskhelia e Rrahmani Ilritrova subito la vittoria dopo l'inopinata sconfitta interna contro la Lazio e sconfigge l'per 2-0. Tre punti dopo un grande secondo tempo disputato a grandi livelli. Las quadra bergamasca -nel primo tempo- si difende in 10 e raramente supera la linea di centrocampo. Marcature strette e pressing da parte degli uomini di Gasperini che chiudono la prima frazione di gioco sullo 0-0. E' in particolare Politano a provarci per il, mentre gli uomini di Gasperini non riescono a rendersi pericolosi. Nella ripresa Osimhen cerca un gran gol in rovesciata, ma la sblocca Kvara con una magia in dribbling. A un quarto d’ora dal termine la chiude Rrahmani, con un colpo di tessta che consegna agli azzurri un meritato ...

