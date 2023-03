Non basta alla Lazio difendersi in 10! Il Napoli vince per 2-0 (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli ritrova subito la vittoria dopo l'inopinata sconfitta interna contro la Lazio e sconfigge l'Atalanta per 2-0. Tre punti dopo un grande secondo tempo disputato a grandi livelli. Las quadra bergamasca -nel primo tempo- si difende in 10 e raramente supera la linea di centrocampo. Marcature strette e pressing da parte degli uomini di Gasperini che chiudono la prima frazione di gioco sullo 0-0. E' in particolare Politano a provarci per il Napoli, mentre gli uomini di Gasperini non riescono a rendersi pericolosi. Nella ripresa Osimhen cerca un gran gol in rovesciata, ma la sblocca Kvara con una magia in dribbling. A un quarto d’ora dal termine la chiude Rrahmani, con un colpo di tessta che consegna agli azzurri un meritato successo che li porta a +18 sull’Inter CRONACA Il Corriere dello Sport riporta: 90' + 5' - Finisce la ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Ilritrova subito la vittoria dopo l'inopinata sconfitta interna contro lae sconfigge l'Atalanta per 2-0. Tre punti dopo un grande secondo tempo disputato a grandi livelli. Las quadra bergamasca -nel primo tempo- si difende in 10 e raramente supera la linea di centrocampo. Marcature strette e pressing da parte degli uomini di Gasperini che chiudono la prima frazione di gioco sullo 0-0. E' in particolare Politano a provarci per il, mentre gli uomini di Gasperini non riescono a rendersi pericolosi. Nella ripresa Osimhen cerca un gran gol in rovesciata, ma la sblocca Kvara con una magia in dribbling. A un quarto d’ora dal termine la chiude Rrahmani, con un colpo di tessta che consegna agli azzurri un meritato successo che li porta a +18 sull’Inter CRONACA Il Corriere dello Sport riporta: 90' + 5' - Finisce la ...

