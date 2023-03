Noemi Di Segni e le critiche a Netanyahu: «L’isolamento internazionale di Israele dà spazio al terrorismo» (Di sabato 11 marzo 2023) Noemi Di Segni, che dal 2016 guida l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera di Benjamin Netanyahu e della politica di Israele. «Non ho rivolto una critica severa al primo ministro d’Israele. Vorrei che la mia riflessione non venisse inserita nella dialettica oppositiva contro/pro governo, ma restare una voce che invita alla responsabilità di tutti e in primis di chi governa», premette. Poi:« Ho voluto dare voce a chi si sente smarrito nel caos delle reciproche accuse. Spiegare cosa ci si aspetta dal governo israeliano in termini di responsabilità e di attenzione al confronto in un momento così drammatico per Israele e, di riflesso, anche per le nostre comunità ebraiche italiane», dice a Paolo Conti. Il confronto e lo scontro ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023)Di, che dal 2016 guida l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera di Benjamine della politica di. «Non ho rivolto una critica severa al primo ministro d’. Vorrei che la mia riflessione non venisse inserita nella dialettica oppositiva contro/pro governo, ma restare una voce che invita alla responsabilità di tutti e in primis di chi governa», premette. Poi:« Ho voluto dare voce a chi si sente smarrito nel caos delle reciproche accuse. Spiegare cosa ci si aspetta dal governo israeliano in termini di responsabilità e di attenzione al confronto in un momento così drammatico pere, di riflesso, anche per le nostre comunità ebraiche italiane», dice a Paolo Conti. Il confronto e lo scontro ...

