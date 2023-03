NJPW 51th Anniversary Show 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 marzo 2023) Lunedì 6 Marzo laha tenuto in quel di Tokyo un evento per celebrare il cinquantunesimo anniversario per celebrare la nascita della compagnia. L’evento è stato trasmesso gratuitamente suWorld e i primi due match sono disponibili anche sul canale Youtube. Tanti match multitag, due match della New Japan Cup e i titoli di coppia in palio. Andiamo a scoprire cosa è successo durante la serata. i i TAG TEAM MATCH BULLET CLUB’s El Phantasmo & KENTA vs TMDK’sWorld Television Champion Zack Sabre Jr & Kosei Fujita (09:20) La prima contesa della serata ha avuto come protagonisti KENTA reduce dal suo debutto a Impact Wrestling, El Phantasmo reduce dalla sua eliminazione nella New Japan Cup contro Tetsuya Naito e Zack Sabre Jr reduce dalla sua difesa con successo delWorld Television Championship ...