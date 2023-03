Nigeria, dal voto alla fuga (Di sabato 11 marzo 2023) Il più popoloso Stato africano ha eletto un nuovo presidente. Ma i suoi problemi - disoccupazione, povertà, corruzione, minaccia terroristica, sfruttamento iniquo delle immense risorse petrolifere - pongono drammatiche ipoteche su un reale cambiamento. E la conseguenza di tutto questo è che l’immigrazione coinvolge direttamente anche l’Italia. Ci saranno molte altre Cutro, la spiaggia calabrese diventata tragicamente famosa perché vi hanno trovato la morte quasi 70 migranti. Se accadrà, è perché ci si ricorda dell’Africa solo a tragedie consumate. Intanto la Nigeria - il Paese potenzialmente più ricco del continente perché galleggia su un mare di petrolio, ma che è una vera bomba demografica dove si muore affogati nella miseria - ha eletto il suo nuovo presidente. Soprannominato «il Padrino» per le capacità di tessere fitte reti di interessi, Bola Tinubu ha 70 anni. È ... Leggi su panorama (Di sabato 11 marzo 2023) Il più popoloso Stato africano ha eletto un nuovo presidente. Ma i suoi problemi - disoccupazione, povertà, corruzione, minaccia terroristica, sfruttamento iniquo delle immense risorse petrolifere - pongono drammatiche ipoteche su un reale cambiamento. E la conseguenza di tutto questo è che l’immigrazione coinvolge direttamente anche l’Italia. Ci saranno molte altre Cutro, la spiaggia calabrese diventata tragicamente famosa perché vi hanno trovato la morte quasi 70 migranti. Se accadrà, è perché ci si ricorda dell’Africa solo a tragedie consumate. Intanto la- il Paese potenzialmente più ricco del continente perché galleggia su un mare di petrolio, ma che è una vera bomba demografica dove si muore affogati nella miseria - ha eletto il suo nuovo presidente. Soprannominato «il Padrino» per le capacità di tessere fitte reti di interessi, Bola Tinubu ha 70 anni. È ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acs_italia : RT @acs_italia: Vittime cristiane nigeriane emozionano gli Ambasciatori UE presso la Santa Sede. Leggi la news di #ACSitalia in https://t.… - VerdeVetriolo : @Aquilonian23 @ScalezJunior @eleonely @lusca19 @openarms_it Dipende dal paese, testadiminchia. Gli afghani non hann… - Alexandra0306 : RT @acs_italia: Vittime cristiane nigeriane emozionano gli Ambasciatori UE presso la Santa Sede. Leggi la news di #ACSitalia in https://t.… - Fabrilucci : RT @acs_italia: Vittime cristiane nigeriane emozionano gli Ambasciatori UE presso la Santa Sede. Leggi la news di #ACSitalia in https://t.… - WarMayaRong : RT @acs_italia: Vittime cristiane nigeriane emozionano gli Ambasciatori UE presso la Santa Sede. Leggi la news di #ACSitalia in https://t.… -