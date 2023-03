New York City FC vs Inter Miami – ultime notizie e possibili formazioni (Di sabato 11 marzo 2023) L’Inter Miami, che ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione da quando è entrata nella Major League Soccer nel 2020, gioca la sua prima partita in trasferta della stagione regolare quando si reca allo Yankee Stadium domenica 12 marzo per la rivincita dei playoff con il New York City FC. I Pigeons sono rimasti senza vittorie dopo due partite quest’anno, pareggiando 1-1 contro i Chicago Fire, mentre gli Herons hanno mantenuto il loro record del 100% battendo i Philadelphia Union per 2-0. Il calcio di inizio di New York City FC vs Inter Miami è previsto alla 1:30 del mattino ora italiana. Anteprima della partita New York City FC vs Inter Miami a che punto sono le due squadre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 marzo 2023) L’, che ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione da quando è entrata nella Major League Soccer nel 2020, gioca la sua prima partita in trasferta della stagione regolare quando si reca allo Yankee Stadium domenica 12 marzo per la rivincita dei playoff con il NewFC. I Pigeons sono rimasti senza vittorie dopo due partite quest’anno, pareggiando 1-1 contro i Chicago Fire, mentre gli Herons hanno mantenuto il loro record del 100% battendo i Philadelphia Union per 2-0. Il calcio di inizio di NewFC vsè previsto alla 1:30 del mattino ora italiana. Anteprima della partita NewFC vsa che punto sono le due squadre ...

