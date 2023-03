Nel 2025 in Italia i campionati del mondo di deltaplano (Di sabato 11 marzo 2023) Un’ottima notizia per il volo in deltaplano è giunta da Oporto in Portogallo: i delegati della FAI, la Federazione Aeronautica Internazionale, con voto unanime hanno assegnato all’Italia i prossimi campionati del mondo del 2025. La candidatura era stata posta dal Delta Club Laveno e Aero Club Lega Piloti. L’evento avrà luogo a Laveno Mombello, cittadina del varesotto affacciata sul Lago Maggiore, storicamente legata al volo libero, vale a dire senza motore, in deltaplano, uno sport totalmente immerso nella natura. Basta pensare che i prossimi 2, 3 e 4 giugno ospiterà la 35.a edizione del Trofeo Valerio Albrizio, la gara di deltaplano più longeva nel panorama internazionale con partecipanti da tutta Europa. Saranno utilizzati come atterraggio ufficiale la vasta area ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Un’ottima notizia per il volo inè giunta da Oporto in Portogallo: i delegati della FAI, la Federazione Aeronautica Internazionale, con voto unanime hanno assegnato all’i prossimideldel. La candidatura era stata posta dal Delta Club Laveno e Aero Club Lega Piloti. L’evento avrà luogo a Laveno Mombello, cittadina del varesotto affacciata sul Lago Maggiore, storicamente legata al volo libero, vale a dire senza motore, in, uno sport totalmente immerso nella natura. Basta pensare che i prossimi 2, 3 e 4 giugno ospiterà la 35.a edizione del Trofeo Valerio Albrizio, la gara dipiù longeva nel panorama internazionale con partecipanti da tutta Europa. Saranno utilizzati come atterraggio ufficiale la vasta area ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cheaterbag : RT wireditalia 'Alla multinazionale dell'energia il 19% di Cfs, startup statunitense che sta lavorando sulla prossi… - mvcalcio : RT @Claplaz: Sky Italia nel 2021 aveva già lanciato un piano di tagli di 2750 posti di lavoro in quattro anni. Ora, con il nuovo piano 2024… - fusar2211 : RT @beacolombo_bc: L'odio per lo scambio con Cancelo. Gli insulti gratuiti solo perché a differenza di altri tieni alla maglia. Leader in c… - NicolKookie97 : RT @alessan70044313: @mauriluana1 @BTS_twt Buongiorno tesoro…..mamma mia quanto era matto Tae quel giorno….quanto erano felici tutti di ess… - alessan70044313 : @mauriluana1 @BTS_twt Buongiorno tesoro…..mamma mia quanto era matto Tae quel giorno….quanto erano felici tutti di… -