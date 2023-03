Nba 2022 2023 | Embiid allo scadere regala il successo ai 76ers | terza W di fila per i Lakers

(Di sabato 11 marzo 2023) Sei le partite che si sono disputate nel corso della nottata italiana NBA e molte di esse si sono decise al fotofinish. Quella, ad esempio, tra Philadelphiae Portland Trail Blazers, che ha visto i primi imporsi per 120-119 grazie ad un game winner di Joelcon 1? sul cronometro dei regolamentari.importante per i padroni di casa, che si avvicinano ulteriormente alla seconda posizione in classifica della Eastern Conference occupata dai Boston Celtics. I 33 punti di Jimmy Butler permettono ai Miami Heat di superare 119-115 i Cleveland Cavaliers, ai quali non è bastata la performance da 42 punti di Donovan Mitchell.fondamentale in chiave qualificazione ai play-in anche per gli Atlanta Hawks, che superando 107-114 a domicilio Washington aumentano il margine proprio nei confronti della ...

Per la prima volta in questa stagione, i Nuggets hanno perso in una partita segnata da una tripla doppia di Nikola Jokic (37 punti, 11 rimbalzi, 11 assist). Alla fine del 1° ...Nella notte italiana si sono giocate sei partite della stagione 2022-2023 di NBA . Fa notizia il ko dei Denver Nuggets in casa dei San Antonio Spurs, nonostante l’ennesima tripla doppia di Jokic.