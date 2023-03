Naufragio Cutro, trovato corpo bambina: vittime salite a 74 (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Salgono a 74 le vittime ufficiali del Naufragio dello scorso 26 febbraio. Pochi istanti fa è stato avvistato il corpo di una bambina di circa 4 anni a Steccato di Cutro (Crotone). Sul posto i Vigili del fuoco e la Guardia costiera che da giorni proseguono le ricerche dei dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Salgono a 74 leufficiali deldello scorso 26 febbraio. Pochi istanti fa è stato avvistato ildi unadi circa 4 anni a Steccato di(Crotone). Sul posto i Vigili del fuoco e la Guardia costiera che da giorni proseguono le ricerche dei dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Recuperato il corpo di un bambino di 5 anni. La 73esima vittima del naufragio di Cutro. I minori morti tra le onde… - fanpage : Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e co… - openarms_it : Avete messo in piedi un sistema che criminalizza chi soccorre, colpevolizza chi fugge, finanzia chi intercetta e re… - StefanoMagni13 : RT @giumetric: Incontrare i familiari delle vittime o i superstiti del naufragio? Non c’era tempo. C’erano altre cose più importanti da far… - nuovaradio603 : Salgono a 74 le vittime del #naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di #Cutro, in provincia di #Crotone. Ques… -