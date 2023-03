Naufragio Cutro: speaker in Empoli-Udinese legge per errore il messaggio del governo (Di sabato 11 marzo 2023) Lo sport italiano ha voluto esprimere il proprio cordoglio per le vittime del tragico Naufragio di Cutro, in Calabria, il cui bilancio diventa ogni giorno più drammatico, con un minuto di silenzio disposto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 marzo 2023) Lo sport italiano ha voluto esprimere il proprio cordoglio per le vittime del tragicodi, in Calabria, il cui bilancio diventa ogni giorno più drammatico, con un minuto di silenzio disposto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Recuperato il corpo di un bambino di 5 anni. La 73esima vittima del naufragio di Cutro. I minori morti tra le onde… - ciropellegrino : In provincia di #Bergamo una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per ave… - SimoneAlliva : Diciamo che questa scena della Presidente del Consiglio e del vicepresidente che fanno karaoke il giorno dei funera… - giampietrogiova : RT @RescueMed: In ginocchio sulla spiaggia di #Cutro abbiamo promesso alle vittime e all? loro familiari, all? superstiti del naufragio, al… - M1a1r9c2 : RT @salvini_giacomo: THREAD LUNGO ?? Così il governo ha sbagliato tutto sulla tragedia di Cutro. A 13 giorni dal naufragio della barca di… -