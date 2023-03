Naufragio Cutro, recuperato corpo 74esima vittima: è di una bambina (Di sabato 11 marzo 2023) commenta Il corpo di una bambina di 5 o 6 anni è stato recuperato a Steccato di Cutro (Crotone): si tratta della 74esima vittima del Naufragio del barcone carico di migranti schiantatosi contro una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 marzo 2023) commenta Ildi unadi 5 o 6 anni è statoa Steccato di(Crotone): si tratta delladeldel barcone carico di migranti schiantatosi contro una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Recuperato il corpo di un bambino di 5 anni. La 73esima vittima del naufragio di Cutro. I minori morti tra le onde… - fanpage : Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e co… - openarms_it : Avete messo in piedi un sistema che criminalizza chi soccorre, colpevolizza chi fugge, finanzia chi intercetta e re… - ManuelaFioren : RT @AntonioNbo15: Andare a #Cutro senza rendere omaggio alle vittime del naufragio è come se fossero andati ad Amatrice solo per una spagh… - vivereitalia : Naufragio Cutro, trovato corpo bambina: vittime salite a 74 -