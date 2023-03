Natalità, Italia terzultima in Europa (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – In Europa nel 2021 sono nati 4,09 milioni di bambini. Un leggero miglioramento rispetto ai 4,07 mln del 2020, ma in scia nel trend discendente che si registra ormai da decenni, basti pensare che nel non lontano 2008 i nuovi nati europei sono stati 4,68 mln. E’ l’Eurostat a fotografare e confermare una tendenza nota e dalle molteplici conseguenze. Meno nascite si registrano, infatti, più velocemente invecchierà una popolazione, con pesanti effetti sul sistema sanitario e pensionistico. Più nel dettaglio, i dati Eurostat indicano che il tasso di fecondità in Europa ha segnato i picchi più alti (1,57 figli per donna) nel 2008, 2010 e 2016, in rialzo comunque rispetto all’1,43 del 2001. Indicano anche che in Europa il tasso di fecondità si è attestato nel 2021 e 2019 a 1,53 figli per donna, segnando un leggero aumento ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Innel 2021 sono nati 4,09 milioni di bambini. Un leggero miglioramento rispetto ai 4,07 mln del 2020, ma in scia nel trend discendente che si registra ormai da decenni, basti pensare che nel non lontano 2008 i nuovi nati europei sono stati 4,68 mln. E’ l’Eurostat a fotografare e confermare una tendenza nota e dalle molteplici conseguenze. Meno nascite si registrano, infatti, più velocemente invecchierà una popolazione, con pesanti effetti sul sistema sanitario e pensionistico. Più nel dettaglio, i dati Eurostat indicano che il tasso di fecondità inha segnato i picchi più alti (1,57 figli per donna) nel 2008, 2010 e 2016, in rialzo comunque rispetto all’1,43 del 2001. Indicano anche che inil tasso di fecondità si è attestato nel 2021 e 2019 a 1,53 figli per donna, segnando un leggero aumento ...

