Napoli vola con Kvaratskhelia: Atalanta battuta 2-0 al Maradona (Di sabato 11 marzo 2023) Si è conclusa da poco la partita tra Napoli e Atalanta, che ha visto i partenopei portare a casa la vittoria per 2-0 E’ stata una partita complicata per il Napoli, contro una buona Atalanta. Dopo la sconfitta del Maradona con la Lazio, i ragazzi di Luciano Spalletti si sono imposti 2-0 grazie alle reti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 marzo 2023) Si è conclusa da poco la partita tra, che ha visto i partenopei portare a casa la vittoria per 2-0 E’ stata una partita complicata per il, contro una buona. Dopo la sconfitta delcon la Lazio, i ragazzi di Luciano Spalletti si sono imposti 2-0 grazie alle reti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli batte anche l'Atalanta e vola a +18 sull'Inter - Luckyluciano971 : RT @ParticipioPart: Partita perennemente in controllo, #Napoli dominate ed #Atalanta surclassata, annichilita, devastata. #Osimhen leader.… - TMW_radio : Il #Napoli un'onda che travolge l'#Atalanta ?? Le pagelle - Rompipallone_ : Li ha messi tutti a sedere, Kvaratskhelia non è un giocatore umano. 13 gol e altrettanti assist in questa stagion… - lamortevito : Kvaratskhelia è l’oro di Napoli, Atalanta battuta 2-0: Spalletti vola a +18 sull’Inter. #NapoliAtalanta #Napoli… -