Napoli su Hojlund: Richiesta da pazzi dell’Atalanta, tirato in ballo Osimhen (Di sabato 11 marzo 2023) Hojlund è finito nei radar del Napoli, ma la Richiesta dell’Atalanta è folle. Giuntoli segue quattro giocatori di grande prospettiva. L’Atalanta è arrivata a Napoli ieri sera intorno alle 20 e si è sistemata presso l‘Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. Alcuni tifosi partenopei non hanno accolto bene la squadra di Gasperini. All’uscita del pullman la squadra orobica è stata oggetto di diversi cori come “odio Bergamo” e “Atalanta mer*a”. Nonostante ciò, non ci sono stati problemi. Anzi, i tifosi azzurri hanno salutato con affetto l’ex Duvan Zapata e il giovane calciatore danese Rasmus Hojlund, che sembra interessare molto al club partenopeo per la prossima stagione. L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato del possibile trasferimento di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023)è finito nei radar del, ma laè folle. Giuntoli segue quattro giocatori di grande prospettiva. L’Atalanta è arrivata aieri sera intorno alle 20 e si è sistemata presso l‘Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. Alcuni tifosi partenopei non hanno accolto bene la squadra di Gasperini. All’uscita del pullman la squadra orobica è stata oggetto di diversi cori come “odio Bergamo” e “Atalanta mer*a”. Nonostante ciò, non ci sono stati problemi. Anzi, i tifosi azzurri hanno salutato con affetto l’ex Duvan Zapata e il giovane calciatore danese Rasmus, che sembra interessare molto al club partenopeo per la prossima stagione. L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato del possibile trasferimento di ...

