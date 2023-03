Napoli, Spalletti: 'Niente turnover? Ormai siamo abituati così, difficile cambiare' (Di sabato 11 marzo 2023) Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, prima della gara contro l'Atalanta a Dazn: "Confermo la formazione perché ab... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Queste le parole di Luciano, tecnico del, prima della gara contro l'Atalanta a Dazn: "Confermo la formazione perché ab...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #Spalletti “I ragazzi non hanno bisogno della motivazione perché sono consapevoli del prestigio di questa maglia… - pisto_gol : Ultim’ora . Il consiglio comunale di #Napoli, presa visione dell’intervista rilasciata da #Maksimovic a… - sportface2016 : +++Luciano #Spalletti: '#InterJuventus del 2018 ha influito sulle possibilità del #Napoli di conquistare quello scu… - MessaggeroSport : Diretta Napoli-Atalanta: Spalletti non fa turnover, Gasperini rilancia Zapata - ilmessaggeroit : Diretta Napoli-Atalanta: Spalletti non fa turnover, Gasperini rilancia Zapata -