Napoli, Spalletti: 'Kim è il difensore più forte del mondo, non so dove arriverà quando se ne renderà conto' (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Atalanta: "Sul gol bene il recupero di Anguissa, il... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico delLucianoha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Atalanta: "Sul gol bene il recupero di Anguissa, il...

