Napoli | Spalletti | «Abbiamo reagito da grande squadra»

Le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: «Tutti sanno che faremo di tutto per arrivare allo scudetto» Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Tutto parte dalla pressione di Anguissa, recupera, Osimhen si fa trovare pronto e poi la passa a Kvaratskhelia che se gli dai le spalle sei morto. Sono partite di grandissimo livello, grandissime sfide del nostro campionato e rafforza la qualità della partita. L'Atalanta ha fatto una grande partita, è stata dentro la gara creandoci difficoltà da un punto di vista dei duelli che si verificano. Il fatto di fare gol e di riuscire a vincere per la squadra è importantissimo, venivamo da una sconfitta e tutti si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #Spalletti “I ragazzi non hanno bisogno della motivazione perché sono consapevoli del prestigio di questa maglia… - ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - mirkocalemme : #Spalletti : '#Kvaratskhelia ha fatto un gol degno di #Maradona'. Non avevo mai sentito un allenatore del #Napoli d… - Lucyluciana94 : RT @ZZiliani: Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, ma lavorava… - IarajuliRamaz : RT @PompeoFazio: Si riaccende la giostra. Azzannata la vittoria. Torna la #Napolicrazia #kvaratskhelia #osimhen #Spalletti #rahmani #Napoli… -