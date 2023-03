Napoli, società preoccupata di dare accesso ai tifosi tedeschi per la sfida al Francoforte (Di sabato 11 marzo 2023) Tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha espresso tutta la preoccupazione dopo che il Tar ha accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte sull’accesso dei tifosi tedeschi allo Stadio Maradona nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League. “Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo – si legge nella nota della società partenopea –. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Tramite un comunicato ufficiale, ilha espresso tutta la preoccupazione dopo che il Tar ha accolto il ricorso dell’Eintrachtsull’deiallo Stadio Maradona nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League. “Il Calcioè fortemente preoccupato per la decisione diaiin occasione del prossimo incontro di Champions League-Eintracht del 15 marzo – si legge nella nota dellapartenopea –. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è ...

