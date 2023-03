Napoli: se ne va con lo slalom gigante di Kvaratskhelia (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli batte 2-0 l’Atalanta con gol di Kvaratskhelia e Rrahmani, gli azzurri tornano subito alla vittoria allo stadio Maradona. Il Napoli scende in campo con Politano come novità rispetto alla gara con la Lazio, anche perché Lozano è infortunato. Infortunio che nel riscaldamento blocca anche Meret, al suo posto Gollini alla prima in assoluto col Napoli. Spalletti conferma tutti. Mentre Gasperini decide, in maniera sorprendente, di lasciare fuori Lookman per dare spazio alla coppia d’attacco Zapata-Hojlund. Il film della partita è subito chiaro, il Napoli attacca l’Atalanta piazza il pullman con Gasperini che snatura il suo modo di pressare, lasciando spazio ad Olivera di avanzare per avere due giocatori fissi su Kvaratskhelia. Al 5? il Napoli è già pericoloso con ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Ilbatte 2-0 l’Atalanta con gol die Rrahmani, gli azzurri tornano subito alla vittoria allo stadio Maradona. Ilscende in campo con Politano come novità rispetto alla gara con la Lazio, anche perché Lozano è infortunato. Infortunio che nel riscaldamento blocca anche Meret, al suo posto Gollini alla prima in assoluto col. Spalletti conferma tutti. Mentre Gasperini decide, in maniera sorprendente, di lasciare fuori Lookman per dare spazio alla coppia d’attacco Zapata-Hojlund. Il film della partita è subito chiaro, ilattacca l’Atalanta piazza il pullman con Gasperini che snatura il suo modo di pressare, lasciando spazio ad Olivera di avanzare per avere due giocatori fissi su. Al 5? ilè già pericoloso con ...

