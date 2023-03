Napoli, salta l'accordo su Porta Est: ?il piano non convince Fs (Di sabato 11 marzo 2023) Oggi doveva essere il giorno del sì o del no per il progetto Porta est proposto da Fs, invece nella Conferenza dei servizi convocata dalla Regione sostanzialmente a distanza di quasi un anno -... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 marzo 2023) Oggi doveva essere il giorno del sì o del no per il progettoest proposto da Fs, invece nella Conferenza dei servizi convocata dalla Regione sostanzialmente a distanza di quasi un anno -...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arturi_raffaele : RT @sdrogoblur: Tifo Napoli più dei napoletani, voglio che vincano il campionato almeno salta in aria la città - Fede_now_berna : Se salta il campionato impedendo al Napoli di vincerlo mangio un Merdone caldo - LuigiParlato6 : @FasaniAndrea71 @FIGC Io non so voi ma ormai dai scricchiolii si sentono da lontano questa''anno portano lo scudett… - Lawxd96 : RT @sdrogoblur: Tifo Napoli più dei napoletani, voglio che vincano il campionato almeno salta in aria la città - Luxgraph : Milan, infortunio Messias: il brasiliano salta Salernitana e Udinese -